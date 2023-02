Albese Volley, coach Chiappafreddo: "Affrontiamo un team costruito per salire ma siamo pronti"

Albese Volley: vigilia del terzultimo turno di regular season per il club brianzolo di A2 donne.

Si respira già aria di Primavera nello spogliatoio dell'Albese Volley che reduce da ben cinque successi di fila ora strizza l'occhio ai playoff e si prepara a scendere in campo sabato 18 febbraio nell'anticipo del 9° turno di ritorno di A2 a Montichiari contro la Valsabbina Millenium Brescia già battuta all'andata a Casnate il 4 dicembre scorso per 3-0.

Sarà questa la prima delle ultime tre gare che poi vedranno la Tecnoteam misurarsi a Busto contro la Futura e completare la regular season il 5 marzo contro il Sassuolo ospite a Casnate. Lo sa bene coach Mauro Chiappafreddo che alla vigilia della sfida con Brescia sottolinea:

"Ci aspetta un trittico di gare impegnative, due in trasferta con Brescia e Busto quindi in casa con Sassuolo per chiudere la stagione regolare. E' un finale di regular season molto impegnativo, contro formazioni che stanno dominando il nostro girone. Brescia, poi, è stata costruita per fare il salto di categoria. Noi siamo stati bravi all'andata ad affrontarle con aggressività e lucidità ed è quello che proveremo a fare anche domani pomeriggio: sappiamo bene il valore di questa squadra e non sarà una sfida facile. Ci siamo allenati per l'intera settimana con questo scopo: fare bene in casa loro. Siamo pronti alla battaglia".