Albese Volley: è stato presentato a Milano il campionato di serie A2 donne 2022/23.

Albese Volley, coach Chiappafreddo: "Tecnoteam sono fiducioso e ottimista"

È stato presentato ufficialmente il campionato di serie A2 femminile che vedrà al via anche l'Albese Volley per il secondo anno consecutivo. La presentazione della stagione 2022-23 della serie A italiana si è svolta presso il Teatro Gerolamo di Milano sotto la regia della Lega Volley Femminile e ha visto come ospiti d'eccezione le azzurre della Nazionale italiana fresche vincitrici della medaglia di bronzo ai mondiali. Al loro fianco anche tutte le capitane delle squadre di A1 e A2, tra queste la capitana della Tecnoteam Albese Volley Como Martina Veneriano.

Intanto in casa della Tecnoteam coach Mauro Chiappafreddo è pronto per il debutto di domenica 23 contro la Picco Lecco: "Siamo vicini alla prima partita di campionato, finalmente. Sono soddisfatto del lavoro fatto fino ad ora perché le ragazze lo hanno svolto con grande intensità e voglia. Ecco perché sono molto ottimista in vista del campionato e spero che il nostro pubblico venga a sostenerci numeroso".

Questa la prima giornata completa del girone A di serie A2 donne

Sabato 22 ottobre U.S. Esperia Cremona - Chromavis Eco DB Offanengo

Domenica 23 ottobre ore 17

Valsabbina Millenium Brescia - Itas Trentino

LPM BAM Mondovì - Futura Giovani Busto Arsizio

Tecnoteam Albese Volley Como - Picco Lecco

Volley Hermaea Olbia - Club Italia

Emilbronzo 2000 Montale - BSC Materials Sassuolo