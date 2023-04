Albese Volley, coach Chiappafreddo avverte: "Con Marsala gara difficile ma importante per ripartire"

Albese Volley: in casa del club brianzolo è vigilia del 6° turno della Poule salvezza di A2 donne.

Albese Volley: la sfida è in programma nella domenica di Pasqua

E' vigilia per l'Albese Volley che domani proprio nel giorno di Pasqua alle ore 15.30 tornerà in campo tra le mura amiche di Casnate per ospitare la Seap-Sigel Marsala nel 6° turno della Poule salvezza di A2 femminile che si è già apertp ieri con l'anticipo vinto per 3-2 dall'Esperia Cremona sulla Anthea Vicenza. Proprio dal ko subito nel turno precedente a Vicenza punta a rialzarsi la Tecnoteam che si vuole regalare nel suo uovo di Pasqua altri punti fondamentali per avvicinare la salvezza.

Come spiega coach Mauro Chiappafreddo: "Ci aspetta una sfida difficile contro una squadra che cerca punti ma noi giochiamo in casa e vogliamo fare bene per dimenticare l'ultima sconfitta. Aspettiamo tanti tifosi dopo il pranzo di Pasqua perché per noi è una partita molto importante per riscattare il brutto ko di Vicenza e ritrovare il nostro gioco e per ripartire".

Biglietti a 8 euro, ridotti a 5 (12-18 anni ed Over65). Sì acquistano solo alla cassa del palazzetto, apertura ore 14.

Programma del 6° turno della Poule salvezza serie A2 donne

Venerdì 7/4 D&a Esperia Cremona-Anthea Vicenza 3-2 (25-13, 21-25, 10-25, 25-15, 15-13)

Sabato 8 aprile ore 15 Emilbronzo 2000 Montale – Desi Shipping Akademia Messina, ore 16 Club Italia – 3m Pallavolo Perugia

Domenica 9 aprile ore 15 Chromavis Eco Db Offanengo – Assitec Volleyball Sant’Elia , ore 15.30 Tecnoteam Albese Volley Como – Seap-Sigel Marsala

Classifica della Poule salvezza serie A2 donne

Tecnoteam Albese Volley Como 37; Orocash Lecco, D&a Esperia Cremona 33; Chromavis Eco Db Offanengo 30; Anthea Vicenza Volley 29; Emilbronzo 2000 Montale 28; Assitec Volleyball Sant’Elia 23; Desi Shipping Akademia Messina 20; Seap-Sigel Marsala 18; Club Italia 13; 3m Pallavolo Perugia 10.