Albese Volley, coach Chiappafreddo carica la Tecnoteam: "Ce la metteremo tutta per battere un avversario forte come l'Omag-MT San Giovanni"

Con ancora negli occhi la bella vittoria ottenuta a Mondovì nell'esordio della Poule Promozione, l'Albese Volley prepara la prima uscita casalinga della seconda fase che la vedrà ospitare domenica 4 la Omag-Mt San Giovanni in Marignano.

Una sfida delicata per le ragazze della Tecnoteam che hanno l'obiettivo di agganciare l'avversario di turno che le precede di 3 punti ma anch'esso reduce da un'ottima vittoria centrata sette giorni fa contro la Futura Busto. Non si annuncia quindi una gara semplice per la squadra di coach Mauro Chiappafreddo che così ha presentato la sfida.

"Andiamo ad affrontare un'ottima squadra con giocatrici di valore, Ortolani su tutte, lei che ha ottenuto grandi successi anche con la Nazionale. Senza dimenticare la nostra ex Nardo che sappiano essere attaccante importante. Sicuramente quindi sfideremo una formazione ben organizzata che sta lottando, come noi, per ritagliarsi un posto tra le migliori in questa seconda fase del campionato. Da parte nostra stiamo giocano una ottima pallavolo e domenica ce la metteremo tutta per portare a casa i tre punti e una soddisfazione ancora per i nostri tifosi che, sono certo, ci daranno una spinta importante come sempre. Dobbiamo essere capaci di saper aggredire l'avversario e, nel contempo, difendere bene".