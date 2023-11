Albese Volley: coach Chiappafreddo carica la Tecnoteam: "Dobbiamo vincere ma non sottovalutiamo Padova"

Dopo il rovinoso ko rimediato a Lignano sette giorni fa, in casa dell'Albese Volley c'è tanta voglia di rialzarsi e riprendere a fare punti, magari riassaporando il gusto della vittoria in una stagione di A2 che sta proseguendo ad alti e bassi. L'occasione giusta sembra arrivare domenica quando a Casnate per l'8° turno d'andata la Tecnoteam riceverà la visita della Nuvolì Altafratte Padova penultima in classifica con 1 solo punto.

Un turno sulla carta favorevole alle ragazze dirette da coach Mauro Chiappafreddo che però alla vigilia predica prudenza:

"Certo perché è una partita da affrontare con la massima concentrazione e aggressività. Ci stiamo preparando al meglio perché vogliamo e dobbiamo tornare a vincere. Detto questo però non possiamo sottovalutare le avversarie che si presentano come una squadra giovane con buoni elementi. Ci aspettiamo tanto pubblico a Casnate riper sostenerci. I nostri tifosi sono davvero meravigliosi: faremo di tutto domenica per dare loro una bella soddisfazione".

Quella con Padova sarà la prima di tre gare ravvicinate nell'arco di una settimana: mercoledì 22 infatti la Tecnoteam giocherà il 9° turno infrasettimanale, ultimo d'andata a Perugia mentre domenica 25 andrà a Busto contro la Futura per la prima giornata del girone di ritorno.

Programma dell'8° del girone A serie A2 femminile

Domenica 19 novembre alle 17:

Valsabbina Millenium Brescia – Vtb Fcredil Bologna

Volley Soverato – Futura Giovani Busto Arsizio

Tecnoteam Albese Volley Como – Nuvolì Altafratte Padova

Citta’ Di Messina – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Sirdeco Volley Pescara – Cda Volley Talmassons Fvg

Classifica del girone A serie A2 femminile

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 19 (7 – 0); Futura Giovani Busto Arsizio 18 (6 – 1); Citta’ Di Messina 18 (6 – 1); Cda Volley Talmassons Fvg 14 (5 – 2); Valsabbina Millenium Brescia 12 (4 – 3); Tecnoteam Albese Volley Como 9 (3 – 4); Vtb Fcredil Bologna 8 (2 – 5); Volley Soverato 6 (2 – 5); Nuvoli’ Altafratte Padova 1 (0 – 7); Sirdeco Volley Pescara 0 (0 – 7);