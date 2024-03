Albese Volley, coach Chiappafreddo carica la Tecnoteam verso la sfida con Mondovì: "Testa bassa e concentrati"

In casa dell'Albese Volley è già tempo di giocarsi il 6° turno, primo del girone di ritorno della Poule Promozione, del campionato di serie A2 femminile. La Tecnoteam oggi sarà di scena tra le mura amiche di Casnate dove ospiterà alle 18 la Lpm Bam Mondovì che attualmente occupa l'ultima posizione in classifica.

Un avversario però insidioso e il primo a saperlo è proprio il coach albesino Mauro Chiappafreddo che ha così presentato la sfida:

"Mondovì ha un roster importante e che conosciamo molto bene. Quindi alle ragazze dico: testa bassa e concentrati sull’obiettivo che è quello di giocare una partita alla volta, da qui a fine stagione, guardando unicamente a noi. In questo momento si vanno ad affrontare tutte avversarie che lottano per salire in A1 e quindi dobbiamo dare il massimo partendo dalla consapevolezza che se siamo arrivati fino a qui è perchè abbiamo le qualità per restarci".