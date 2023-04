Albese Volley: riprende oggi a lavorare il team brianzolo dopo il successo con Marsala.

Albese Volley, coach Chiappafreddo: "Complimenti Tecnoteam prova top e 3 punti importantissimi"

La salvezza matematica ora è davvero a un passo per l'Albese Volley soprattutto dopo la bella e meritatissima vittoria ottenuta ieri nel giorno di Pasquetta a Casnate contro la Seap-Sigel Marsala per 3-0.

Il primo a saperlo è il coach della Tecnoteam Mauro Chiappafreddo apparso visibilmente soddisfatto a fine gara:

"Si perché abbiamo conquistato tre punti importantissimi al termine di una prestazione davvero egregia. Faccio un plauso a tutte le ragazze che si sono riprese dopo il precedente stop: sono state molto attente in difesa e hanno sfruttato tutte le occasioni in attacco portando a casa tre punti che ci permettono di arrivare a quota 40 punti, un bottino molto importante verso la salvezza".

Ora le Tecnoteam osserverà un turno di riposo per tornare in campo per aprire il girone di ritorno della Pool Salvezza il 23 aprile ospite dell'Assitec Volleyball Sant’Elia già battuta all'andata. Sarà quindi un settimana diversa dal solito per la a squadra albesina che oggi riprende la preparazione agli ordini dello staff tecnico in quel di Merone. Domani invece gli allenamenti proseguiranno ad Albese con sessioni d pesi e pallone.