Albese Volley, coach Chiappafreddo: "Con Perugia serve la massima concentrazione"

Albese Volley: vigilia del 3° turno di poule salvezza per la squadra brianzola di A2 donne.

Si è aperto ieri con l'anticipo Seap-Sigel Marsala – Club Italia il 3° turno della Poule salvezza del campionato di serie A2 femminile che vede oggi alle ore 17 tornare in campo anche l'Albese Volley che a Casnate ospiterà Perugia.

Un turno infrasettimanale importante per la Tecnotecam che contro l'attuale fanalino di coda del girone vuole sfruttare il fattore campo e l'onda lunga del bel successo ottenuto domenica contro Assitec Volleyball Sant’Elia. Così il tecnico del team albesino Mauro Chiappafreddo presenta la gara di oggi con massimo rispetto per l'avversaria di turno:

“Serve concentrazione massima. Dobbiamo ripetere la bella prestazione di domenica come intensità e grinta. Per noi - aggiunge - tre partite in una settimana, vogliamo sfruttare al massimo ogni impegno e fare punti. Ci servono per metterci al riparo da ogni guaio e per staccare la salvezza. Non dobbiamo sottovalutare Perugia, l’ho chiesto e lo chiederò alle ragazze prima di scendere in campo. Devono affrontare l’impegno a tutta grinta, questa è una Poule dura e noi vogliamo salvarci il più in fretta possibile”.