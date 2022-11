Albese Volley: coach Chiappafreddo: "La classifica è migliorata ma facciamo un passo alla volta"

Albese Volley: vigilia serena in casa del club brianzolo che prepara l'8° turno di A2 donne.

Un passo alla volta questo è il mantra che riecheggia in casa dell'Albese Volley all'indomani del prezioso ritorno al successo arrivato nel turno infrasettimanale del campionato di serie A2 femminile contro il Club Italia che ha ridato ossigeno alla sua classifica.

Così ha rimarcato anche Mauro Chiappafreddo che già pensa al prossimo impegno di campionato in programma domenica 27 a Modena contro l'Emilbronzo 2000 Montale che segue in classifica la squadra albesina ma a una sola lunghezza:

"E' migliorata la nostra classifica ma pensiamo a fare un passo per volta, un obiettivo per volta. Adesso ci aspetta una partita davvero tosta. Domenica andremo a Modena contro una squadra per orchestrata e soprattutto esperta ma cercheremo di fare il nostro meglio, un passo alla volta".