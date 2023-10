Albese Volley, coach Chiappafreddo: "Siamo all'inizio, testa sulla prossima gara a Messina"

E' già tempo di tornare in palestra per l'Albese Volley che, archiviato il ko subito contro Busto nel match d'esordio nel campionato di serie A2 femminile, da oggi inizia a preparare il prossimo impegno.

La Tecnoteam, infatti, è già proiettata al secondo turno d'andata del girone A che la vedrà domenica 15 volare in Sicilia per rendere visita alle locali del Città di Messina brave ad esordire andando a vincere per 2-3 a Padova. In casa Tecnoteam chi pensa a preparare al meglio la trasferta di Messina partendo da quanto visto nella gara inaugurale è coach Mauro Chiappafreddo:

"Domenica scorsa abbiamo giocato una partita molto dura che ci ha visto subire le battute e il gioco di Busto. Abbiamo lottato su tanti palloni ma loro sono state più brave. C'è un pò di rammarico ma bisogna fare i complimenti a Busto che ha meritato di vincere. Abbiamo commesso qualche errore ma più che demeriti nostri ci sono i meriti degli avversari. Ora testa alla prossima gara a Messina. Dobbiamo prendere atto delle cose buone fatte e continuare a lavorare perché abbiamo appena iniziato il campionato".

Risultati 1° turno del girone A serie A2 donne

Bartoccini-Fortinfissi Perugia-Valsabbina Millenium Brescia 3-2

Cda Volley Talmassons Fvg-Vtb Fcredil Bologna 3-2

Tecnoteam Albese Volley Como-Futura Giovani Busto Arsizio 0-3

Nuvoli' Altafratte Padova-Citta' Di Messina 2-3

Sirdeco Volley Pescara-Volley Soverato 0-3

Classifica del girone A serie A2 donne

Futura Giovani Busto Arsizio, Volley Soverato 3; Bartoccini-Fortinfissi Perugia, Citta' Di Messina, Cda Volley Talmassons Fvg 2; Vtb Fcredil Bologna 1, Nuvoli' Altafratte Padova, Valsabbina Millenium Brescia 1; Sirdeco Volley Pescara, Tecnoteam Albese Volley Como 0.

Programma del 2° turno del girone A serie A2 donne

Domenica 15 ottobre ore 15 Citta' Di Messina - Tecnoteam Albese Volley Como; ore 17 Futura Giovani Busto Arsizio - Sirdeco Volley Pescara, Volley Soverato - Cda Volley Talmassons Fvg, Vtb Fcredil Bologna - Bartoccini-Fortinfissi Perugia; lunedì 16 ore 20 Valsabbina Millenium Brescia - Nuvoli' Altafratte Padova.