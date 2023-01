Albese Volley: coach Chiappafreddo: "Siamo concentratissimi per fare bene contro Offanengo"

Albese Volley è già vigilia del 4° turno di ritorno di serie A2 donne.

Albese Volley: la Tecnoteam sarà ospite mercoledì 18 alle 20.30 della Chromavis Eco Db per provare a sorpassarla in classifica

Non c'è troppo tempo in casa dell'Albese Volley per leccarsi le ferite dopo l'ultima sconfitta casalinga subita domenica scorsa contro Mondovì perchè il campionato non concede soste. E' già vigilia del 4° turno di ritorno di serie A2 che mercoledì alle 20.30 vedrà la Tecnoteam rendere visita alla Chromavis Eco Db Offanengo che la precede in classifica a quota 15 punti. La differenza tra le due squadre la fa la sconfitta subita proprio all'andata in casa a Casnate per 0-3. Alla vigilia è concentratissimo sulla sfida il tecnico dell'Albese coach Mauro Chiappafreddo: "Ci aspetta una gara difficile su un campo difficile ma siamo concentratissimi per fare bene. Vogliamo cercare di portare a casa punti, servono tanto a noi quanto a loro. Sarà sicuramente una gara difficile, noi puntiamo anche a recuperare le nostre infortunate. Almeno qualcuno di loro per poter avere ulteriori opportunità per fare bene in questa trasferta". Le due infortunate in questione sono Nardo e Stroppa, entrambe out domenica scorsa. Coach, staff medico e i fisioterapisti, stanno cercando di recuperarle per la delicata sfida con Offanengo.

Programma del 4° turno di ritorno del Girone A serie A2 donne

Mercoledì 18 gennaio ore 20.30 Bsc Materials Sassuolo – Futura Giovani Busto Arsizio, Chromavis Eco Db Offanengo – Tecnoteam Albese Volley Como, Club Italia – Emilbronzo 2000 Montale, Volley Hermaea Olbia – D&a Esperia Cremona.

Classifica del Girone A serie A2 donne

Itas Trentino 33 (10 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 30 (10 – 4); Futura Giovani Busto Arsizio 29 (10 – 4); Bsc Materials Sassuolo 29 (10 – 4); Lpm Bam Mondovi’ 25 (8 – 6); Volley Hermaea Olbia 19 (7 – 7); Orocash Lecco 18 (6 – 8); D&a Esperia Cremona 18 (5 – 9); Chromavis Eco Db Offanengo 15 (5 – 9); Emilbronzo 2000 Montale 14 (5 – 9); Tecnoteam Albese Volley Como 13 (5 – 9); Club Italia 9 (3 – 11).