Albese Volley: coach Chiappafreddo: "Siamo contenti ma pensiamo ad una partita alla volta"

Albese Volley la squadra brianzola attesa dalle ultime tre gare di stagione regolare in A2.

Albese Volley: sulla scia delle ultime vittorie la Tecnoteam sabato 18 sfiderà Brescia, il 26 Busto e il 5 marzo Sassuolo: obiettivo playoff

Sulla scia di cinque vittorie di fila l'Albese Volley ora ci crede di poter raggiungere l'obiettivo playoff. Un traguardo prestigioso e distante le ultime tre gare tutte difficili contro tre formazioni forti, di alta classifica e che precedono il team albesino ora salito al sesto posto. La Tecnoteam infatti per il 9° turno di ritorno di A2 sabato giocherà in anticipo a Montichiari contro la Valsabbina Millenium Brescia già battuta all'andata a Casnate il 4 dicembre scorso per 3-0. Quindi domenica 26 febbraio il team di coach Mauro Chiappafreddo sarà di scena sul campo della Futura Busto Arsizio per poi chiudere la regular season a Casnate il 5 marzo contro il Sassuolo. All'indomani della bella vittoria con Montale e alla vigilia dell'ultimo trittico di stagione regolare è carico Mauro Chiappafreddo il coach della Tecnoteam: "Sono davvero molto contento perché queste vittorie sono il frutto del lavoro della squadra durante la settimana e di tutte le persone che lavorano con noi. Ora però pensiamo a una partita alla volta, continuiamo a lavorare forte in settimana e poi andremo sabato ad affrontare Brescia"

Programma del 9° turno di ritorno girone A serie A2 donne

Sabato 18 febbraio ore 16 Club Italia – Bsc Materials Sassuolo, ore 17.30D&a Esperia Craemona – Futura Giovani Busto Arsizio, ore 19 Valsabbina Millenium Brescia – Tecnoteam Albese Volley Como; domenica 19 ore 17 Emilbronzo 2000 Montale – Itas Trentino,

Orocash Lecco – Chromavis Eco Db Offanengo, Lpm Bam Mondovi’ – Volley Hermaea Olbia.

Classifica Girone A

Itas Trentino 45 (14 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 39 (13 – 5); Futura Giovani Busto Arsizio 36 (12 – 6); Lpm Bam Mondovi’ 36 (12 – 6); Bsc Materials Sassuolo 36 (12 – 6); Tecnoteam Albese Volley Como 27 (10 – 9); Volley Hermaea Olbia 24 (9 – 10); D&a Esperia Cremona 24 (7 – 12); Orocash Lecco 21 (7 – 11); Chromavis Eco Db Offanengo 18 (6 – 13); Emilbronzo 2000 Montale 18 (6 – 13); Club Italia 9 (3 – 16);