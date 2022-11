Albese Volley, coach Chiappafreddo: "Sono arrabbiato e non capisco questa altalena di risultati"

Albese Volley: reazioni in casa Tecnoteam dopo il ko infrasettimanale contro Offanengo.

La sconfitta infrasettimanale contro la matricola Offanengo è stata davvero indigesta in casa dell'Albese Volley e lascia la squadra di coach Mauro Chiappafreddo sul fondo della classifica del girone A di serie A2 femminile.

Proprio l'allenatore della Tecnoteam è apparso a fine gara molto contrariato e deluso:

"Dopo questa sconfitta sono abbastanza arrabbiato perché non è il livello che esprimiamo in settimana. Giochiamo bene con le squadre forti ma poi quando c'è da lottare per poratre a casa i punti giochiamo in maniera remissiva. Mi è piaciuto davvero poco del match contro Offanengo avevamo fatto meglio nelle gare precedenti. Non mi spiego questa altalena di risultati soprattutto alla luce del grande impegno quotidiano in palestra. Ora però ci aspetta un'altra battaglia contro Esperia ma dobbiamo arrivarci con serenità. Ora diventa importante tornare a vincere per sbloccarci ma senza ansia".