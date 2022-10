Albese Volley l'allenatore della Tecnoteam commenta il ko all'esordio in serie A2 donne

Albese Volley, coach Chiappafreddo: "Sono dispiaciuto per tifosi e società, ora vogliamo riscattarci"

Dopo una lunga e spumeggiante preseason in casa dell'Albese Volley un po' tutti si auguravano un esordio nel campionato di serie A2 2022/23 decisamente migliore. Invece domenica scorsa è arrivata una sconfitta casalinga netta e in parte imprevista nel risultato e nelle modalità come lo stesso coach della Tecnoteam ha evidenziato a fine gare senza mascherare il suo rammarico:

"Sono deluso e dispiaciuto perché sapevamo che la Picco è una squadra coriacea che difende forte ma abbiamo sbagliato l'approccio. Abbiamo commesso tanti errori ingenui e di poca pazienza, per troppa frenesia. Abbiamo tirato forte contro i loro muri mentre avremmo dovuto fare un altro tipo di partita, più di attesa e invece non ci siamo riusciti. Sono fortemente dispiaciuto per la tante gente che è venuta a vederci. Sono dispiaciuto per i nostri tifosi e per la società ma lo sport è anche questo e dobbiamo rimetterci subito al lavoro. Sappiamo infatti che il campionato ci dà subito l'occasione per riscattarci domenica".

Infatti, domenica la Tecnoteam sarà a Trento per la prima trasferta stagionale ospite dell'Itas Tentino.

Classifica girone A serie A2 femminile

Volley Hermaea Olbia, U.S. Esperia Cremona, Valsabbina Millenium Brescia, Futura Giovani Busto Arsizio, Picco Lecco 3; Bsc Materials Sassuolo 2; Emilbronzo 2000 Montale 1; Tecnoteam Albese Volley Como, Lpm Bam Mondovì, Itas Trentino, Chromavis Eco Db Offanengo, Club Italia 0.

Programma del 2° turno girone A serie A2 femminile

Sabato 29 ottobre ore 17 Club Italia – U.S. Esperia Cremona;

Domenica 30 ore 17

Itas Trentino – Tecnoteam Albese Volley Como

Futura Giovani Busto Arsizio – Emilbronzo 2000 Montale

Bsc Materials Sassuolo – Valsabbina Millenium Brescia

Picco Lecco – Lpm Bam Mondovi’

Chromavis Eco Db Offanengo – Volley Hermaea Olbia