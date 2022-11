Albese Volley, coach Chiappafreddo: "Sono felice, vittoria di cuore e fortemente voluta"

Albese Volley: tornano sorrisi e... la vittoria in casa del club brianzolo di serie A2 donne.

Il ritorno alla vittoria ha riportato sorrisi e punti in casa dell'Albese Volley come ammette coach Mauro Chiappafreddo che ha ancora negli occhi la battaglia sportiva vinta con le sue ragazze domenica scorso contro la quotata Esperia Cremona per 3-2:

"Una vittoria di cuore e carattere, sono felice. E' stata una maratona conclusa ai vantaggi al tie break per 18-16 contro una squadra forte che meritamente occupa un posto importante in classifica. Noi abbiamo iniziato contratti poi siamo stati in partita nel secondo e terzo set anche se abbiamo mollato nel quarto ma nel quinto siamo riusciti a tornare in gara ripeto contro un avversario davvero forte che sbaglia poco e che ci ha messo in grande difficoltà. Nonostante tutto siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Un plauso quindi a tutte le ragazze anche a chi è entrata in corsa perché tutte sono state importanti, hanno dato tutto e hanno dimostrato di volerci stare. Sono molto contento perché questa vittoria ci voleva proprio, l'abbiamo cercata in ogni modo quindi il mio ringraziamento va alle ragazze che non hanno mai mollato e alla società che ci è sempre stata vicino".