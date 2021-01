Albese Volley coach Cristiano Mucciolo: “Bella e importante vittoria a Palau”

Albese Volley il club brianzolo è tornato in palestra per preparare la prossima gara di B1 donne.

Albese Volley la Tecnoteam sabato 30 gennaio alle 21 debutterà in casa contro Settimo Milanese

Dopo la bella vittoria nel match d’esordio a Palau sabato scorso, l’Albese Volley è tornata in palestra per preparare il secondo impegno stagionale del campionato di serie B1 femminile che la vedrà debuttare tra le mura amiche ma a porte chiuse sabato 30 gennaio alla palestra Pedretti (ore 21) contro la Visette Settimo Milanese. La vittoria inagugurale è stata accolta con grande soddisfazione da tutto l’ambiente della Tecnoteam a cominciare dal capo allenatore Cristiano Mucciolo che l’ha così commentata: “E’ stata davvero una bella quanto importante vittoria, forse un pò particolare per l’andamento della gara stessa. Nel primo set infatti abbiamo usufruito dei tanti errori dei nostri avversari mentre nel secondo set siamo stati davvero molto bravi perchè Palau ha sbagliato poco ma noi siamo riusciti ad imporci con merito. Nel terzo set invece la padroni di casa hanno preso le misure e ci hanno complicato la partita anche per colpa di un nostro calo di tensione. Da quel momento è stata partita vera come ha dimostrato il quarto set che abbiamo giocato punto a punto fino alla fine ma siamo riusciti a portare a casa vincendo per 25-23. Nel complesso è stata una partita tosta perchè giocare sul campo di Palau contro una squadra così forte ed esperta e riuscire a portare a casa i tre punti è sempre un grande gioia che ripaga al meglio le bella trasferta organizzata benissimo dalla nostra società. Ora sulla scia di questa prima vittoria possiamo pensare a preparare nel migliore dei modi il prossimo impegno di sabato in casa nostra contro Settimo”.