Albese Volley coach Cristiano Mucciolo: “Ci piacerebbe partire subito forte”

Albese Volley il bilancio del tecnico della Tecnoteam dopo le ultime amichevoli precampionato.

Mancano meno di due settimane all’inizio del campionato di serie B1 femminile e in casa dell’Albese Volley coach Cristiano Mucciolo fa il punto della situazione dopo anche l’ultima amichevole vinta dalla sua squadra sabato contro Costa Volpino.

“Finalemente si vede la luce. Sono arrivati segnali positivi dalla federazione per l’inizio del campionato anche se non essendo finita questa pandemia non si può mai dire. Da parte nostra è stata una preparazione travaglia e complicata proprio perchè non c’erano precedenti a cui fare riferimento vist oche è una situazione nuova per tutto lo sport. E’ stato difficile trovare una programmazione adeguata e soprattutto trovare le motivazioni per le nostre ragazze che hanno una gran voglia di tornare in campo e competere. Ora come detto speriamo di essere pronti e di aver fatto tutte le cose nel modo migliore per partire bene subito a bomba in questo campionato. Un campionato difficile con poche possibilità di sbagliare. Noi partiamo subito con la trasferta di Palau il 23 gennaio, su un campo difficile e contro una delle pretendenti al salto di categoria. Una partenza difficile perchè arriva sopratutto dopo un intero anno di in attività ma ripeto abbiamo tutti molta voglia di iniziare”.