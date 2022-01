Albese Volley coach Cristiano Mucciolo: "Contento, a lungo abbiamo giocato alla pari con la capolista"

News dalla pallavolo femminile

Albese Volley il commento del tecnico del club brianzolo dopo il ko di domenica in A2 donne.

Albese Volley "Non era facile tornare a giocare dopo un lungo stop"

E' già in archivio la prima partita del 2022 dell'Albese Volley che domenica scorsa è tornata in campo dopo quasi un mese di stop uscendo sconfitta ma a testa alta contro la forte Talmassons capolista del girone B che si è imposta per 3-1 sul campo di Casnate. Soddisfatto nel complesso il coach della Tecnoteam Cristiano Mucciolo per quello che ha visto in campo dalla sua squadra:

"C'è un po' di rammarico perché abbiamo perso due set a 23 punti. Due set che ci lasciano un po' di dispiacere ma Talmassons ha messo tanto merito per trovare il guizzo finale. Bravi loro quindi ma lo sapevamo già prima della partita. Ecco perché sono comunque contento della prova in quanto siamo riusciti a giocare con intensità e tenere botta contro una squadra forte sviluppando il nostro gioco. Abbiamo giocato una buona gara con tanti cambi per dare modo alle giocatrici di ritrovare il ritmo e tutte hanno risposto bene. Ad inizio gara ero più pessimista perché dopo questa inattività così lunga era dura riprender a giocare, Invece sul campo abbiamo giocato a lungo alla pari contro una squadra molto forte e che non si è mai fermata Quindi sono assolutamente contento della prestazione".

Tecnoteam che ora torna al lavoro per preparare il prossimo impegno di campionato in programma domenica 16 gennaio sul campo dell'Ipag Sorelle Ramonda Montecchio.

La classifica aggiornata del girone B di serie A2 donne



Cda Talmassons 32; Eurospin Ford Sara Pinerolo 29*; Lpm Bam Mondovi’ 26*; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 24; Tecnoteam Albese Volley Como 16*; Ranieri International Soverato 14*; Itas Ceccarelli Group Martignacco 14; Anthea Vicenza 13; Club Italia Crai 11*; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 4*; Egea Pvt Modica 3*.

Programma del 4° turno di ritorno del girone B di serie A2 donne

Sabato 15 gennaio

Cda Talmassons-MOdica, Club Italia-Martignacco

Domenica 16 gennaio ore 17

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio- Tecnoteam Albese Volley, Mondovì-Anthea Vicenza, Soverato-Pallavolo Sicilia Catania

Riposa Pinerolo.