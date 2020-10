Albese Volley coach Cristiano Mucciolo: “E’ stato un buonissimo test di spessore”

Albese Volley il tecnico della Tecnoteam giudica la prima amichevole della sua squadra di B1.

Albese Volley “Contro il Club Italia tante buone sensazioni anche se siamo in una fase di carico”

All’indomani della prima amichevole stagionale dell’Albese Volley coach Cristiano Mucciolo fa il punto della situazione della sua Tecnoteam sulla strada che porterà all’esordio in campionato di serie B1 2020/21 previsto per il 7 novembre sul campo di Trescore. Buone le sensazioni avute dopo lo scrimmage giocato a Milan contro il Club Italia a distanza di ben 7 mesi dopo la sospensione del campionato scorso come ammette coach Mucciolo: “Quella giocata a Milano è stata una buona gara, ho visto tanti spunti positivi anche se in questa fase è tutto da valutare . Siamo in fase di carico di lavoro e, quindi, alcune cose devono essere sistemate. Ma di sicuro un buonissimo allenamento con il Club Italia”. Che ricordiamo per la cronaca si è imposto per 3-1 ma il risultato conta poco in questo momento.