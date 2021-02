Albese Volley coach Cristiano Mucciolo gongola: “Con Palau un grande passo avanti”

Albese Volley dopo l’ultima vittoria infrasettimanale parla il tecnico del club di b1 donne.

Un weekend di riposo per l’Albese Volley che si gode l’ultima bella vittoria contro Palau conquistata nel turno infrasettimanale di B1 che la mantiene al secondo posto a una sola lunghezza dalla capolista Picco Lecco che nel posticipo di ieri ha regolato senza problemi per 3-0 il Settimo Milanese prossimo avversario proprio della Tecnoteam alla ripresa del torneo cadetto il 6 marzo.

Come detto ora un pò di riposo visto che il campionato si ferma mentre coach Cristiano Mucciolo ritorna sulla vittoria di mercoledì contro Palau:

“Sono molto contento e soddisfatto perchè le nostre ragazze hanno giocato proprio una buonissima partita con costanza per tutti e tre i set anche nel terzo che in alcune partite ci aveva visto calare un pò . Invece contro Palau dopo aver vinto agevolmente i primi due anche nel terzo sul 14 pari abbiamo fatto un bel parziale che ci ha permesso di prendere il largo. Questo ha dimostrato che possiamo essere determinate anche nei momenti chiave del match ed è quello su cui abbiamo lavorato in questi giorni. Abbiamo giocato bene senza affanno e sono molto contento perchè abbiamo centrato tre punti che valgono tanto non solo perchè era uno scontro diretto contro una squadra forte come Palau ma anche in ottica della sfida con Lecco. Noi ovviamente pensiamo una gara alla volta ma è inutile negare che quella con la Picco sarà la partita determinante. Comunque per noi il successo di mercoledì è stato proprio un bel passo avanti come avevo chiesto alla vigilia. Ora vista la sosta del campionato concediamo alle ragazze il weekend libero, di meritato riposo, lontano dalla palestra perchè stanno facendo davvero un ottimo lavoro”.