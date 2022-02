Albese Volley coach Cristiano Mucciolo: "Grande stagione ma non è ancora finita"

pallavolo femminile

Albese Volley il club albesino si gode il suo bel momento in serie A2 donne.

Albese Volley "Domenica chiudiamo la regular season contro Mondovì, poi affronteremo serenamente i playoff per andare più avanti possibile"

E' davvero un magic moment in casa dell'Albese Volley che dopo aver staccato la salvezza con tre giornate d'anticipo ci ha preso gusto e da matricola terribile ha agganciato il quarto posto puntando dritto verso i playoff. Dopo il bel successo con Soverato e alla vigilia dell'ultimo match di stagione regolare domenica 27 febbraio valido per il 10° turno di ritorno del girone B di serie A2 coach Cristiano Mucciolo fa il punto in casa Tecnoteam:

"Contro Soverato abbiamo giocato una partita bella tosta e combattuta, ci speravo. Abbiamo dimostrato che siamo un gruppo tosto omogeneo che ha tante alternative. Con quest vittoria siamo almeno quindi, che bello, non ce lo aspettavamo. Ce lo godiamo ma senza montarci la testa perché ora ci attende un'ultima sfida tosta contro Mondovì che è una delle tre regine del nostro girone. Domenica infatti chiudiamo una regular season molto bella ma la stagione non è ancora finita ci saranno i playoff che vogliamo giocarci con la massima serenità. Ce li siamo guadagnati, contro chi non importata. Siamo arrivati fino a qua e proveremo a andare più avanti possibile".

Programma del 10° turno di ritorno del girone B di serie A1 femminile

Domenica 27 febbraio ore 17

Tecnoteam Albese Volley Como – Lpm Bam Mondovi’

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Itas Ceccarelli Group Martignacco

Cda Talmassons – Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

Ranieri International Soverato – Anthea Vicenza (16:00)

Club Italia Crai – Egea Pvt Modica (15:30)

RIPOSA: RIZZOTTI DESIGN PALLAVOLO SICILIA CATANIA

La classifica aggiornata del girone B Serie A2 Femminile

Eurospin Ford Sara Pinerolo 46 (16-2); Cda Talmassons 43 (14-4); Lpm Bam Mondovi’ 39 (13-5); Tecnoteam Albese Volley Como 32 (11-7); Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 32 (11-7); Ranieri International Soverato 25 (9-9); Itas Ceccarelli Group Martignacco 25 (7-11); Club Italia Crai 19 (7-11); Anthea Vicenza 19 (6-13); Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 16 (5-14); Egea Pvt Modica 4 (1-17).