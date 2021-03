Albese Volley coach Cristiano Mucciolo: “La stagione è ancora lunga e siamo sempre fiduciosi”

Albese Volley dopo la sconfitta con Lecco parla il tecnico del club brianzolo di B1 donne.

Albese Volley “Ora ci prepariamo per finire bene la prima fase con Novate poi ci attiveremo per la seconda”

L’Albese Volley ha già messo alle spalle la sconfitta subita sabato scorso in casa contro la Picco Lecco e si è rimessa al lavoro per preparare l’ultimo impegno di questa prima fase in programma sabato 27 marzo sul campo di Novate. Il coach della Tecnoteam Cristiano Mucciolo è già proiettato sul prossimo impegno ma torna anche sulla sconfitta contro Lecco.

“Innanzitutto è giusto fare i complimenti alla Picco perché contro di noi ha giocato una partita splendida ma lo sapevamo e ci aspettavamo che sarebbe venuta a giocare una gara non di basso livello ma con aggressività, forte della sua esperienza e quasi da belva ferita. Noi a tratti abbiamo fatto anche una buona partita come nel terzo set ma poi non siamo più riusciti a contrastarli. Volevamo vincere, ci abbiamo provato anche nel quarto set ma loro sono state molto aggressive. Ora però ci siamo rimboccati le maniche e siamo tornati in palestra per migliorare le cose che non hanno funzionato. Il campionato è ancora lungo e ora pensiamo a preparare bene l’ultima gara di questa prima fase quella con Novate che è molto importante. Poi ci attiveremo sulla seconda fase della stagione sempre molto fiduciosi”.

Il programma del 10° turno di B1 femminile

Sabato 27 marzo ore 21 Settimo-Palau, Lecco-Orago, Novate-Albese.

CLASSIFICA GIRONE B1

Picco Lecco 24; Tecnoteam Albesevolley 22 punti; Capo d’Orso Palau 17; Visette Settimo Milanese 9; Mondialclima Orago 5; Coop. Novate 4.