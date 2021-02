Albese Volley coach Cristiano Mucciolo: “La Tecnoteam con Novate ha voglia di riscatto e 3 punti” 

Albese Volley vigilia di campionato per il team brianzolo che torna in campo domani in B1 donne.

Albese Volley il match si giocherà alle ore 21 presso la palestra Pedretti e chiuderà il girone d’andata

E’ già vigilia di campionato per l’Albese Volley che con ancora negli occhi il derby dai due volti perso sabato scorso a Lecco, domani tornerà in campo per la prima di due gare casalinghe consecutive nel giro di pochi giorni. Domani presso la palestra Pedretti la Tecnoteam tornerà in campo per l’ultima partita del girone d’andata ospitando la Pool Novate alle ore 21 e poi nuovamente mercoledì 24 contro Capo d’Orso Palau alle ore 15,30 nel primo turno del girone di riorno.

Alla vigilia del match di domani così presenta la sfida il coach Cristiano Mucciolo.

“Novate è un pò un’incognita che lotta per salvarsi però ha già vinto una gara e settimana scorsa ha vinto un set contro Palau giocando una buona pallavolo. E’ una partita assolutamente da prendere con le molle anche se partiamo da favoriti. Partita da giocare con attenzione e concentrazione contro una squadra che ha tante giovani e qualche giocatrice di esperienza. Anche perchè arriviamo dalla sconfitta con Lecco e abbiamo voglia di riscattarci e portare a casa il bottino pieno. Arriviamo da una sconfitta seppure al quinto set con Lecco che ci sta, ma vogliamo subito riprendere a fare i tre punti e continuare nel nostro gioco e in quello che stiamo prvando anche perchè poi già mercoledì saremo impegnati ancora contro Palau in una gara molto difficile in un orario infrasettimanale anomalo nel pomeriggio. Contro Novate quindi dobbiamo macinare gioco e punti ma le ragazze ne sono consapevoli”.

Programma del 5° turno del girone B1 di serie B femminile

Sabato 20 febbraio ore 21 Tecnoteam-Novate, Palau-Settimo; domenica 21 Orago-Picco Lecco.

La classifica del girone B1 di serie B femminile

Acciaitubi Picco Lecco 11, Tecnoteam Albesevolley 10; Capo d’Orso Palau 6; MondialClima Orago, Coop Novate, Visette Settimo Milanese 3 punti.