Albese Volley Coach Cristiano Mucciolo: "Non abbiamo ancora vinto nulla quindi concentrazione"

Albese Volley verso la gara di ritorno della finale di B1 parla il tecnico del club brianzolo.

Albese Volley "Dobbiamo essere bravi a gestire le energie fisiche e mentali anche in considerazione di questo caldo"

Con ancora negli occhi la strepitosa vittoria in gara1 della finale playoff di serie B1 femminile colta sabato scorso a Lecco, l'Albese Volley torna a lavorare in palestra e riprendere la preparazione. Come suo solito con moderato entusiasmo e la consapevolezza che manca ancora un tassello per comporre e ultimare questo splendido mosaico prima di poter festeggiare. In casa del Tecnoteam nessuno vuole alzare le mani da manubrio ma si vuole solo continuare a pedalare perché per tagliare il traguardo manca ancora una tappa, quella più importante e a tempo stesso più difficile che la separa dall'ambito sogno promozione: la sfida di ritorno contro la Picco Lecco in programma sabato 26 giugno alle ore 21 sul campo amico della palestra Pedretti. Chi evita facili entusiasmi e li spegne sul nascere da buon pompiere, tenendo tutta la squadra sulla corda con la giusta concentrazione e serenità, è proprio il coach della Tecnoteam Cristiano Mucciolo.