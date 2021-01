Albese Volley Coach Cristiano Mucciolo presenta il debutto della sua Tecnoteam

Albese Volley sabato 23 gennaio al via il campionato della squadra di B1 femminile.

Albese Volley “Finalmente si gioca, subito traferta difficile contro una rivale forte come Palau”

Si respira un aria speciale in casa dell’Albese Volley quella della vigilia di campionato. Già perchè domani sabato 23 gennaio la Tecnoteam debutterà finalmente nel campionato di serie B1 femminile alle ore 16 in Sardegna ospite della Capo d’Orso Palau. Subito un test impegnativo per il team di coach Cristiano Mucciolo che torna in campo a distanza di quasi un anno dall’ultima partita ufficiale giocata ormai nel lontano 15 febbraio 2020. Ecco come coach Mucciolo presenta la vigilia del match d’esordio: “Finalmente si gioca. Partiamo subito fuori casa con una trasferta logisticamente con facile contro una squadra molto forte tra le favorite del nostro girone come Palau. Del resto dopo quasi un anno di stop sarà la prima gara per noi come per loro e come per tutte le squadre del campionato. Sappiamo di incontrare una formazione forte che ha un roster interessante e rinfozato ma noi ci presentiamo sul loro campo con grande rispetto ma senza timore, consci delle nostre potenzialità e decisi a fare risultato. Siamo emozionati per questa prima gara ufficiale, sappiamo che ci attende un campionato difficle anomalo e con pochi margini di arrore ma vogliamo iniziare bene, tornando dalla Sardegna senza rimpianti e con un bel risultato”.

Il programam del 1° turno del grione B1 diserie B femmile

Sabato 23 gennaio ore 16 Capo d’Orso Palu-Tecnoteam Albese, Pol. Coop Novate-Orago, Settimo Milanese-Picco Lecco.

Il calendario completo della prima fase di B1 della Tecnoteam

1° turno Capo d’Orso Palau – Tecnoteam Albesevolley

(ANDATA 23 GENNAIO ORE 16, RITORNO 24 FEBBRAIO 15,30 AD ALBESE)

2° turno Tecnoteam Albesevolley – Visette Settimo Milanese

(ANDATA 30 GENNAIO ORE 21, RITORNO 6 MARZO A VIGHIGNOLO ORE 20,30)

3° turno Tecnoteam Albesevolley – MondialClima Orago

(ANDATA 6 FEBBRAIO ORE 21, RITORNO 14 MARZO AD ORAGO 17,30)

4° turno Picco Lecco – Tecnoteam Albesevolley

(ANDATA 13 FEBBRAIO ORE 18 A LECCO, RITORNO 20 MARZO ORE 21)

5° turno Tecnoteam Albesevolley – Pol Coop Novate Milanese