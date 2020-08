Albese Volley, coach Cristiano Mucciolo presenta la Tecnoteam 2020/21

Albese Volley: è pronta la squadra brianzola di serie B1 femminile come sottolinea il suo tecnico.

Albese Volley “Ringrazio la società che mi ha messo a disposizione un organico di valore”

In casa dell’Albese Volley è iniziato il conto alla rovescia in vista del raduno di lunedì 31 agosto presso la palestra Pedretti (a porte chiuse però) dove scatterà ufficialmente la stagione 2020/21 della nuova Tecnoteam che parteciperà al campionato di serie B1 femminile. Una squadra ambiziosa e ben strutturata, costruita dagli uomini mercato del presidente Graziano Crimella e dal Ds Mozzanica che lo ha ben supportato. Squadra come detto che punta per ripartire da dove si era fermata, stoppata anzitempo dall’emergenza coronavirus: sei le giocatrici confermate ed altrettante le nuove per un roster di livello e ampiamente coperto in ogni ruolo. La conferma arriva proprio da coach Cristiano Mucciolo che non vede l’ora di poter tornare in campo ad allenare il gruppo.

“Abbiamo giocatrici che possono essere utilizzate anche in diversi ruoli – sottolinea il tecnico -. Ghezzi, ad esempio, può dare una doppia mano come libero (al fianco di Rolando) e come attaccante pur se con compiti di seconda linea, mentre Baldi la giudico giocatrice universale. Può dare respiro a Facco come opposto, ma all’occorrenza supportare le tre bande naturali che sono Zanotto, Gabbiadini e Bocchino. Sono davvero contento e ringrazio la società che ha fatto un lavoro ottimo in questo mercato mettendomi a disposizione un organico di valore. Ribadisco che non vedo l’ora di ripartire….”

Quesro il roster della Tecnoteam 2020/21 PALLEGGIO

Caterina Cialfi (nuova) Ginevra Mantovani (nuova)

OPPOSTO

Valentina Facco (confermata) Irene Baldi (nuova)

CENTRALI

Beatrice Badini (confermata) Michela Gallizioli (nuova) Giorgia Castelli (nuova)

BANDE

Carlotta Zanotto (confermata) Angela Gabbiadini (confermata) Alice Bocchino (confermata)

LIBERO