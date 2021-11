Albese Volley coach Cristiano Mucciolo: "Prossima tappa Vicenza consapevoli che siamo sulla strada giusta"

Pallavolo donne news

Albese Volley è già vigilia del 5° turno del campionato di A2 femminile.

Albese Volley è già vigilia del 5° turno del campionato di serie A2 femminile.

Albese Volley archiviato il ko interno con Montecchio, la Tecnoteam mercoledì sera alle ore 18 renderà visita all'Anthea

E' già vigilia di campionato per l'Albese Volley che domani sera, mercoledì 3 novembre per il 5° turno di serie A2 femminile sarà di scena a Vicenza alle ore 18 per una sfida molto delicata. Già proiettato al questo nuovo impegno è il coach della Tecnoteam Cristiano Mucciolo che però riparte guardando all'ultima gara persa 3-2 in casa contro Montecchio: "Un pò di rammarico c'è perché siamo arrivati al quinto set contro una squadra solida ed efficace quindi potevamo essere più brave e gestire l'ultima partita meglio. Invece è stata una gara a strappi e il rammarico più grande è per il secondo set che ha riaperto la partita. Perdere al tie break è un peccato ma ho visto anche tante cose positive innanzitutto perché abbiamo preso un punto a una squadra in salute e seconda in classifica. Bene il primo e quarto set, mi spiace ripeto un pò per il tie break dove potevamo fare qualcosa di più ed invece siamo stati un pò bloccati. Adesso però dobbiamo pensare alla gara di mercoledì che è molto importante e quindi andiamo a Vincenza consapevoli che siamo sulla strada giusta".

Programma del 5° turno d'andata del girone B di A2

Mercoledì 03 novembre ore 20.30

Lpm Bam Mondovi’ – Itas Ceccarelli Group Martignacco

Ranieri International Soverato – Egea Pvt Modica

Club Italia Crai – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania

Anthea Vicenza – Tecnoteam Albese Volley Como ore 18.00

Classifica del GIRONE B

Cda Talmassons 12; Lpm Bam Mondovi’ 9; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 9; Ranieri International Soverato 8; Itas Ceccarelli Group Martignacco 6; Eurospin Ford Sara Pinerolo 6; Tecnoteam Albese Volley Como 4; Anthea Vicenza 3; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 3; Club Italia Crai 0; Egea Pvt Modica 0.