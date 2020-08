Albese Volley Coach Cristiano Mucciolo: “Raggruppamento affascinante e… durissimo”

Albese Volley il tecnico del club brianzolo commenta il suo girone di B1 2020/21.

In attesa di cominciare ufficialmente la stagione lunedì 31 agosto con il raduno della prima squadra, Cristiano Mucciolo coach dell’Albese Volley ha voluto commentare il girone in cui è stata inserita la sua Tecnoteam nel campionato di serie B1 femminile 2020/21.

L’analisi di coach Mucciolo: “Girone affascinante e durissimo”

“Cavolo, che girone….. Credo che abbiamo un raggruppamento con tutte le squadre più forti del Nord Italia. Livello molto alto. Io faccio una distinzione tra quello che immaginavamo e quello che ora sarà. Nel primo caso sarebbe stato più facile per raggiungere i play-off anche se non potevi perdere punti in giro per poi recuperare terreno. Il girone che abbiamo trovato è equilibrato e complicato al tempo stesso, puoi arrivare primo o sesto, abbiamo tante squadre forti da affrontare. Ogni settimana una battaglia sicura ed in più quelle che lotteranno per la salvezza potrebbero sfoderare prestazioni importanti sulla singola gara. Racchiuderei il girone in una parola sola: affascinante. Ma aggiungo – come credo si è potuto capire – anche durissimo….