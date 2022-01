Albese Volley, coach Cristiano Mucciolo: "Siamo in una fase di ripresa e domenica ci proveremo"

Pallavolo femminile News dal campo

Verso la ripresa del campionato di A2 donne parla l'allenatore della Tecnoteam.

Albese Volley: verso la ripresa del campionato di A2 donne parla l'allenatore della Tecnoteam.

Albese Volley: "Dopo lo stop non siamo al top e l' avversario che affronteremo, la Talmassons non aiuta, ma faremo il massimo"

Manca sempre di meno al ritorno in campo dell'Albese Volley che continua a lavorare per preparare il suo primo impegno agonistico del 2022 previsto per domenica 9 gennaio quando ospiterà a Casnate per il 3° turno di serie A2 femminile la Talmassons capolista con Pinerolo nel girone B. Di fatto sarà un ritorno in campo dopo quasi un mese per la Tecnoteam in un turno che vedrà disputarsi solo questa gara visto che le altre quattro sono già state rinviate.

Ecco come alla vigilia Cristiano Mucciolo coach della Tecnoteam presenta questa sfida molto attesa dopo quasi un mese di stop forzato della sua squadra: "Dopo quasi un mese di stop tornare in campo è una grossa incognita. Abbiamo giocato l'ultima gara il 13 dicembre scorso in Coppa Italia e domenica prossima sarà praticamente un mese senza partite ufficiali durante il quale non abbiamo potuto allenarci per i motivi legati al Covid. Ora siamo in una fase di ripresa e speriamo di riuscire a tornare in forma nel più breve tempo possibile. Ad oggi abbiamo provato a trovare il giusto mix per recuperare la forma senza infortuni e sviluppare un minimo di pallavolo giocata per tornare in campo agonistico. Vediamo, non siamo ovviamente al top perché siamo in una fase di ricostruzione. Oltretutto l'avversario che affrontiamo domenica non aiuta".

E aggiunge: "Noi in casa però abbiamo sempre fatto bene contro tutti e anche domenica proveremo con tutte le nostre possibilità a fare punti anche contro la Talmassons consci delle difficoltà ma senza alibi. Ci vorrà ancora un pochino per tornare in pista al 100% come eravamo prima dello stop. Ora del resto molte squadre sono contagiate e quando ti fermi è difficile ripartire, ritrovare il ritmo partita. Noi da parte nostra ci stiamo allenando da un paio di settimane per provare a riprendere la forma ottimale e dare il massimo in campo per poi arrivare al meglio per gli scontri diretti che ci attendono tra qualche settimana. Noi giochiamo per dare sempre il massimo e lo faremo anche domenica contro il forte Talmassons".

Programma del 3° turno di ritorno del girone B di serie A2 donne

Domenica 9 gennaio ore 15:30

Egea Pvt Modica – Ipag Sorelle Ramonda Montecchio RINVIATA

Domenica 9 gennaio ore 17:00

Tecnoteam Albese Volley Como – Cda Talmassons

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Lpm Bam Mondovi’ RINVIATA

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Ranieri International Soverato RINVIATA

Anthea Vicenza – Club Italia Crai RINVIATA

Riposa: Itas Ceccarelli Group Martignacco

La classifica aggiornata del girone B di serie A2 donne



Eurospin Ford Sara Pinerolo 29*; Cda Talmassons 29; Lpm Bam Mondovi’ 26*; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 24; Tecnoteam Albese Volley Como 16*; Ranieri International Soverato 14*; Itas Ceccarelli Group Martignacco 14; Anthea Vicenza 13; Club Italia Crai 11*; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 4*; Egea Pvt Modica 3*.

*una partita in meno; **due partite in meno