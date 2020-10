Albese Volley coach Cristiano Mucciolo: “Siamo sulla strada giusta, sono soddisfatto”

Albese Volley continua la marcia di avvicinamento al campionato per il club di b1 donne.

Albese Volley per la Tecnotem in queste ore nuovo test amichevole a Merone con Barzago

L’albese Volley è tornata in palestra sulla strada verso l’esordio nel campionato di serie B1 femminile 2020/21 che avverrà il 7 novembre a Trescore. Intanto coach Cristiano Mucciolo fa il punto dopo l’ultima amichevole vinta in casa contro Legnano per 5-0 mentre in queste ore si gioca a Merone contro Barzago.

“Sono davvero soddisfatto – dice coach Mucciolo – di quello che vedo tutti i giorni in allenamento. Tutte le giocatrici mettono sul campo cuore, anima e cervello in questa crescita che ci deve portare al nuovo campionato. Queste partite di precampionato ci servono per oliare i meccanismi che non sono ancora perfetti. Ma siamo sulla strada giusta. Per ora sono molto molto soddisfatto. Si molto lo dico due volte perchè voglio enfatizzare quello che hanno fatto fino ad ora le nostre ragazze. Adesso però torniamo nei ranghi e riprendiamo a lavorare”.

Mucciolo fa un elogio speciale anche alle ragazze della panchina: “Devo dire che tutte si stanno dimostrando utilissime alla squadra. Hanno voglia di imparare e crescere con grande determinazione. Per ora, comunque, davvero tanta roba”. Insomma la Tecnoteam è proprio tutta sulla strada giusta.. on the road verso il debutto del 7 novembre.