Albese Volley coach Cristiano Mucciolo: "Sono contento, siamo una neopromossa rompiscatole"

Albese Volley il punto dopo 9 giornate di serie A2 dell'allenatore del club brianzolo.

Con ancora negli occhi la bella vittoria di domenica scorsa contro l'Itas Ceccarelli Group Martignacco il tecnico dell'Albese Volley Cristiano Miucciolo traccia un primo bilancio sul cammino della sua Tecnoteam nel campionato di serie A2 femminile:

"Confesso che avrei firmato per questi 13 punti dopo otto giornate di campionato,. Sono contento perché avevo paura che ci potesse essere un calo di tensione dopo il buon punto conquistato con Pinerolo nel turno infrasettimale. Invece domenica abbiamo giocato una grande partita. Diciamo che siamo una neopromossa rompiscatole...- scherza il coach - Abbiamo una squadra molto coesa e omogenea con tante giocatrici con buona qualità che possono dare il loro contributo. Stiamo lavorando bene e si stanno vedendo dei miglioramenti. Ovviamente le vittorie aiutano a crescere anche in termini di consapevolezza e così si può lavorare con calma e tranquillità dobbiamo solo continuare a dare il massimo per portare in campo quello che facciamo in settimana. Dovremo essere pronti anche a incontrare momenti e giornate storte ma dobbiamo continuare su questa strada verso i nostri obiettivi per cui stiamo lavorando".