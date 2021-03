Albese Volley coach Cristiano Mucciolo: “Tecnoteam oggi dobbiamo giocare una gara di qualità”

Albese Volley ultima partita della prima fase del campionato di serie B1 femminile.

Ultima partita della prima fase del campionato di B1 femminile per l’Albese Volley che oggi alle ore 21 renderà visita al fanalino di coda del girone B1 il Novate già battuto all’andata con un secco 3-0. Dopo la sconfitta subita sette giorni fa nel big match contro la Picco Lecco, oggi la Tecnoteam vuole ripartire con il piede giusto per poi concentrarsi sulla preparazione della seconda fase come sottolinea, coach Cristiano Mucciolo.

“Secondo me questa sera dobbiamo come primo obiettivo giocare una partita di qualità contro Novate. Perchè arriviamo da una sconfitta pesante in un derby che valeva il vertice. Pur giocando una partita discreta non è stata sufficiente per battere Lecco che invece ha giocato meglio. Con tutto il rispetto per Novate se oggi giochiamo una partita di qualità possiamo andare a vincere e poi abbiamo bisogno di questi tre punti per finire la prima fase con il maggior numero di punti possibili per poi aspettare che inizi la seconda fase. Se la federazione non da comunicazioni nuove la seconda fase inizierà il 24-25 aprile quindi tra circa un mese, per dare modo di recuperare tutte le partite rinviate. Se invece cambierà qualcosa speriamo che la Fipav ce lo dica a breve. Ci sono tante voci in giro di ogni tipo e con tante formule diverse ma noi facciamo fede a ciò che dice la Federazione che per ora non ha dato nuove indicazioni. Quindi restiamo che per la prima partita della seconda fase sarà il 24-25 aprile. Per ora però pensiamo a giocare bene e vincere oggi contro Novate”.