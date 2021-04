Albese Volley coach Cristiano Muccolo: “Stamo lavorando bene per farci trovare pronto ai playoff”

Albese Volley il punto della situazione in casa brianzola con il capo allenatore di B1.

Albese Volley “Per le giocatrici non è facile allenarsi senza giocare ma sono bravissime e sempre sul pezzo”

Dopo il secondo test amichevole a Lecco, in casa dell’Albese Volley ha fatto il punto della situazione coach Cristiano Mucciolo che ha avuto da tutte le sue giocatroci buoni riscontri dopo l’intenso lavoro svolto in palestra in queste settimane post- campionato di B1 femminile: “Il punto non è facile da fare – dice coach Mucciolo – visto che siamo fermi con il camponato da ben sette settimane. Quindi dobbiamo riuscire a lavorare, come stiamo facendo bene, sia fisicamente che tecnicamente in palestra senza perdere il filo del nostro gioco. Ecco perchè abbiamo organizzato una serie di allenamenti congiunti per mantenere e se possibile migliorare la qualità del nostro gioco proprio per farci trovare pronti quando a metà maggio cominceranno finalmente i playoff.

“Noi nel frattempo non possiamo fare altro che aspettare e lavorare sodo in palestra. La voglia di fare bene c’è in tutti e questo è uno stimolo grande per lavorare ma non è facile per le giocatrici allenarsi senza giocare la partita. Del resto è una cosa che avevamo già vissuto ad inizio stagione quando il via del campionato era stato rinviato più volte. Ecco perchè anche in questa situazione dobbiamo anche noi tecnci tirare fuori il meglio possibile e motivare sempre le giocatrci a stare sul pezzo. Ora abhiamo altri allenamenti congiunti e la speranza è che quando inizieremo i playoff si potranno avere i palazetti parzialmente aperti al pubblico così da respirare anche se solo in parte un pò di normalità con i tifosi sulle tribune durante le partite”.

Dopo le prime due amichevoli con Settimo Torinese e Picco Leco ora la Tecnoteam giocherà sabato 1 maggio a Trecate e sabato 8 maggio a Biella ma anche un return match ad Albese con la Picco a maggio: tutti test utili per oliare giochi e condizione in vista dell’atteso debutto nei play-off .