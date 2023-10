Albese Volley, coach Mauro Chiappafreddo: "Brava Tecnoteam, vittoria di squadra"

Tre punti importanti quelli conquistati domenica scorsa dall'Albese Volley che dopo due sconfitte di fila ha finalmente, e meritatamente, rotto il ghiaccio e mosso la classifica. Soddisfatto il coach della Tecnoteam Mauro Chiappafreddo:

"Sono molto contento per l'atteggiamento che le ragazze hanno dimostrato sul campo, sono state sempre lucide. Dopo il calo nel terzo set ci siamo ripresi bene nel quarto. Siamo state molto brave nel muro difesa, sulle palle alte e abbiamo tenuto bene in ricezione contro le loro battute ficcanti che ci hanno messo in difficoltà. Nei momenti difficili ci siamo aiutati e si è vista la squadra e soprattutto si sono viste le cose su cui stiamo lavorando. Faccio quindi i complimenti a tutta la squadra".