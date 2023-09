Albese Volley, coach Mauro Chiappafreddo: "Contento perché vedo una squadra con tanta qualità"

Albese Volley: il tecnico del club brianzolo di serie A2 donne fa il punto della preparazione.

Primo impegno giovedì 7 settembre con Piacenza

E' tornata a lavorare sodo l'Albese Volley che giovedì 7 settembre alle 19.30 presso la palestra amica del PalaPedretti ospiterà la prima amichevole stagionale contro la squadra di B1 della Volley Academy Piacenza.

Un primo allenamento congiunto utile per verificare il tanto lavoro svolto dalla Tecnoteam in queste settimane di preparazione. E il punto su questa prima fase di lavoro lo ha voluto fare proprio il tecnico del club albesino coach Mauro Chiappferddo apparso soddisfatto delle risposte avute dal suo gruppo:

"Sono contento perchè vedo una squadra con grandi qualità e che sta lavorando tanto soprattutto sul piano fisico intervallando anche con lavoro tecnico. Ripeto entro in palestra e vedo tanta qualità in attesa della nostre due straniere. Ci mancano ancora queste due pedine importanti ma sappiamo che sono impegnate con le loro nazionali in competizione molto importanti anche in vista delle Olimpiadi. Intanto per noi arrivano i primi due allenamenti congiunti: giovedì sera in casa con Piacenza e poi sabato a Monza, allenamenti che ci daranno indicazioni utili per proseguire la nostra preparazione".

Il secondo allenamento congiunto per la Tecnoteam infatti è in programma per sabato 9 settembre alle ore 15.30 in trasferta sul campo dell'Arena di Monza dove il team di coach Chappafreddo renderà visita alla Vero Volley Milano formazione di serie A1. Ricordiamo che l'esordio ufficiale nel campionato 2023/24 di serie A2 la Tecnoetam lo giocherà in casa a Casnate l'8 ottobre contro la Futura Volley Busto Arsizio.