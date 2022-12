Albese Volley: archiviata la sconfitta nell'ultimo turno d'andata parla il tecnico della Tecnoteam

Albese Volley, coach Mauro Chiappafreddo: "Il bilancio al giro di boa è fatto di alti e bassi"

Al termine del girone di andata è tempo di bilanci in casa dell'Albese Volley e per coach Mauro Chiappafreddo che torna anche sulla sconfita di domenica scorsa a Sassuolo:

"Abbiamo giocato una buona partita ma abbiamo avuto qualche difficoltà a concretizzare. Ci sta in un campionato di alto livello come questo e contro un Sassuolo che gioca molto veloce. Al momento di concretizzare però non ce l'abbiamo fatta, peccato. Sassuolo ci ha messo in difficoltà in diversi momenti: complimenti a loro. Il nostro bilancio al termine del girone d'andata è fatto di alti e bassi in un campionato in cui anche le prime in classifica possono perdere con squadre che stanno dietro. E' un torneo davvero equilibrato e di alto livello".

Tecnoteam che tronerà in campo lunedì 26 dicembre nel primo turno di ritorno ospite della Picco Lecco per provare a riscattare il ko casalingo dell'esordio. Intanto ieri sera la tradizionale cena di Natale: dirigenti, staff e squadra della A2 si radunano per gli auguri di Natale alla sede della Tecnoteam a Lomazzo. Il tradizionale momento di svago prima delle feste con lo scambio dei doni tra le ragazze.

Programma del 12° turno primo di ritorno girone A serie A2 donne

Lunedì 26 dicembre ore 17

Futura Giovani Busto Arsizio – Lpm Bam Mondovi’

Orocash Lecco – Tecnoteam Albese Volley Como

Club Italia – Volley Hermaea Olbia (26-12-2022 18:00)

Bsc Materials Sassuolo – Emilbronzo 2000 Montale

Chromavis Eco Db Offanengo – D&a Esperia Cremona

Itas Trentino – Valsabbina Millenium Brescia (27-12-2022 17:00)

Classifica girone A serie A2 donne

Valsabbina Millenium Brescia 25 (8 – 2); Itas Trentino 21 (6 – 4); Futura Giovani Busto Arsizio 19 (7 – 3); Lpm Bam Mondovi’ 19 (6 – 4); Bsc Materials Sassuolo 17 (6 – 4); D&a Esperia Cremona 14 (4 – 6); Tecnoteam Albese Volley Como 13 (5 – 5); Volley Hermaea Olbia 13 (5 – 5); Orocash Lecco 12 (4 – 6); Emilbronzo 2000 Montale 12 (4 – 6); Chromavis Eco Db Offanengo 9 (3 – 7); Club Italia 6 (2 – 8).