Albese Volley, coach Mauro Chiappafreddo: "Rispetto per tutti ma nessun timore: lotteremo per i playoff"

Albese Volley: dopo la compilazione dei gironi di A2 donne, prime reazioni dal club brianzolo.

Albese Volley: il presidente Graziano Crimella: "Quest'anno mi sembrano gironi equilibrati, sono molto fiducioso"

All'indomani della pubblicazione dei gironi di serie A2 femminile 2023/24 ecco le prime reazioni da casa Albese Volley da dove si respira grande ottimismo e fiducia. A cominciare dal presidentissimo Graziano Crimella: "I gironi mi sembrano equilibrati. Noi dovremo sgomitare, ma sono molto fiducioso. Nel nostro girone metto in pole position Futura Busto, Talmasson Udine, Brescia e Messina anche le siciliane penso abbiano allestito una squadra di livello".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche l'head coach della Tecoteam il confermato Mauro Chiappafreddo:"Si credo anche io che i due gironi siano molto equilibrati. Sicuramente penso che Busto, Brescia e Perugia sono candidate a un campionato di vertice; Talmassons e Messina hanno organici importanti e insieme a noi lotteranno per conquistare un posto nei play off. Da non sottovalutare Soverato che lo scorso anno ha fatto grandi cose e le tre neopromosse che vorranno sicuramente fare bene. Noi penseremo al nostro cammino avendo rispetto per tutti, ma anche nessun timore".

La presentazione del campionato si svolgerà a Milano mercoledì 4 ottobre.

GIRONE A

Bartoccini-Fortinfissi Perugia (PG)

Valsabbina Millenium Brescia (BS)

Cda Talmassons (UD)

Futura Giovani Busto Arsizio (VA)

Volley Soverato (CZ)

Tecnoteam Albese Volley Como (CO)

Akademia Sant’Anna Messina (ME)

Volley Team Bologna (BO)

Alta Fratte Volley Padova (PD)

Beach World Pescara/Altino Volley