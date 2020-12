Albese Volley, coach Mucciolo: “Abbiamo ripreso ad allenarci al completo in vista del 23 gennaio”

In casa dell’Albese Volley c’è un data che ora campeggia nello spogliatoio, come primo obiettivo: il 23 gennaio 2021, giorno in cui avverrà il debutto ufficiale della Tecnoteam nel campionato di serie B1 femminile. Lo è anche per coach Cristiano Mucciolo, che fa il punto della situazione dopo la ripresa degli allenamenti della sua squadra.

Albese Volley, “La cosa importante è ripartire per il bene del movimento e noi vogliamo mantenere le nostre ambizioni”

“Sì, – commenta coach Mucciolo – siamo ripartiti finalmente al completo, con tutta la squadra e lo staff a disposizione in vista di questo 23 gennaio, quando comincerà il campionato. Se partiremo il 23, di fatto sarà passato quasi un anno dall’ultima nostra partita ufficiale. Ovviamente, dovremo fare di necessità virtù, un po’ come tutti. La cosa importante, però, è che abbiamo ripreso ad allenarci, e ora piano piano dobbiamo tornare alla forma che avevamo prima dello stop, quando eravamo pronti a cominciare”.

Il capo allenatore della Tecnoteam parla anche della nuova formula del campionato: “E’ giusta perché è stata pensata almeno nella prima fase per evitare troppe trasferte alle società. Sinceramente, però, mi aspettavo una seconda fase simile a quella adottata per la serie A2. Poco importa, dai, la cosa fondamentale è ripartire. La formula sarà nuova per tutti, non solo per noi. Noi cercheremo di fare il meglio possibile, perché a prescindere dalla formula noi vogliamo essere protagoniti e manteniamo alte le nostre ambizioni, sapendo che con ancora meno partite a disposizione il margine di errore sarà ancora più ridotto. Questo, però, vale per noi e per tutti. Ripeto, la squadra e le ragazze hanno una grande voglia di cominciare a giocare. Ora la cosa importante, per noi e per tutto il movimento della pallavolo, è tornare in campo e giocare dopo un’annata davvero complicata”.