Albese Volley coach Mucciolo: "Abbiamo una vittoria in più e ora continuiamo a lavorare bene"

Pallavolo femminile news

Albese Volley il tecnico della Tecnoteam fa il punto dopo l'ultima sofferta vittoria della sua squadra.

Albese Volley la squadra brianzola nel weekend sarà a riposo per poi affrontare dal 9 febbraio un ciclo di ferro

Si è aperto il mese di febbraio in casa dell'Albese Volley che dopo aver messo in archivio la vittoria al tie break contro Modica, è tornata in palestra per preparare un periodo molto intenso con tante partite ravvicinate. Di fatto nel prossimo fine settimana la Tecnoteam non giocherà per osservare il turno di riposo nel girone B ma già mercoledì 9 contro il Club Italia aprirà una serie di gare ravvicinate molto importante. Coach Cristiano Mucciolo fa il punto dopo l'ultima vittoria esterna di sabato scorso in Sicilia:

"La gara di Modica è stata tutta sofferta anche nel primo set quando abbiamo rimontato bene. Il secondo set invece è andato via liscio per merito nostro poi però abbiamo giocato una partita tecnicamente non bella poco ordinata e con un'intensità sotto la nostra media contro un avversario che ha giocato bene e ci ha regalato poco. E' andata così, il lato positivo però è che abbiamo vinto una gara che dopo che ci hanno rimontato sul 2-2 poteva diventare rischiosa ed invece l'abbiamo portata a casa al tie break. Due punti sono meglio di uno e ora abbiamo una vittoria in più. Questo è importante perché il campionato è difficile e dobbiamo stare sempre molto attenti. Ora dobbiamo continuare a lavorare bene per sistemare alcune cose. Ci attende nel fine settimana ancora una sosta ma non mi preoccupa e pensiamo solo a continuare a lavorare come stiamo facendo bene in palestra".

La Tecnoteam nel weekend prossimo come detto sarà a riposo per tornare in campo il 9 febbraio per il primo dei recuperi che la vedrà ospite del Club Italia.

Il calendario delle gare di febbraio che attendono la Tecnoteam:

Il 9/2 recupero Club Italia-Tecnoteam, 13/2 Pinerolo-Tecnoteam, 16/2 recupero Tecnoteam-Vicenza, 20/2 Martignacco-Tecnoteam, 23/2 recupero Tecnoteam -Soverato, 27/2 Tecnoteam-Mondovì.

IL programma del 7° turno di ritorno del girone B

Domenica 6/2 ore 17.00

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Cda Talmassons

Ranieri International Soverato – Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

Itas Ceccarelli Group Martignacco – Anthea Vicenza

Club Italia Crai – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania sab 5/2 ore 16.00

Lpm Bam Mondovi’ – Egea Pvt Modica ore 15.30

La nuova classifica del girone B

Cda Talmassons* 35; Eurospin Ford Sara Pinerolo** 33; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 29; Lpm Bam Mondovì** 27; Tecnoteam Albese Volley Como** 21; Ranieri International Soverato** 20; Itas Ceccarelli Group Martignacco* 18; Club Italia Crai*** 15; Anthea Vicenza** 13; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania* 7; Egea Pvt Modica* 4.

*Una partita in meno