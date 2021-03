Albese Volley Coach Mucciolo avverte: “Contro Orago partita tosta”

Albese Volley si apre oggi l’8° turno del campionato di B1 femminile.

Sabato da spettatrice per l’Albese Volley che oggi assisterà con interesse a Picco Lecco-Palau e a Settimo-Novate visto che scenderà in campo domani, domenica 14 (ore 17.30), nella seconda trasferta consecutiva ravvicinata ospite del Mondialclima Orago già battuto nel match d’andata. Ma rispetto a quel match Cristiano Mucciolo coach della Tecnoteam vede più complicazioni e avverte.

“Partita tosta comunque difficile perchè Orago in casa ha offerto sempre buone prestazioni in questi anni dando filo da torcere a tutti e anche a titolo personale ricordo partite molto toste. Un campo sempre molto insidioso contro una squadra giovane e interessante quindi mi aspetto una partita complicata e rispetto all’andata sono certo che siano migliorate. Partita quindi complicata che dovremo affrontare con grande attenzione. Parola d’ordine concentrazione: sappiamo che siamo favoriti perchè abbiamo ambizioni e siamo nelle condizioni di vincere. Ne siamo consapevoli ma tra tutte le squadre del nostro girone Orago è quella che in trasferta può crearci più insidie Questo sulla carta, invece speriamo che sul campo possiamo rendere la partita più agevole”. Sarà questa l’ultima gara prima della grande sfida al vertice del prossimo turno ad Albese contro la capolista Picco Lecco.” Ecco perchè sarà importante vincere e non perdere punti da Lecco alla vigilia della sfida di settima prossima. Anzi deve essere il canale giusto per prepararci alla partita contro la Picco”.