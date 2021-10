Albese Volley coach Mucciolo: "Domenica sarà stilmolante rivedere il nostro pubblico sulle triubune"

pallavolo donne le news dal campo

Albese Volley "Incontriamo Club Italia, squadra giovane con talento e fisico quindi attenzione e dettagli saranno importanti"

Cresce l'attesa in casa dell'Albese Volley e tra i tifosi per il debutto stagionale casalingo della Tecnoteam nel campionato di serie A2 femminile in programma domenica 17 ottobre alle ore 17 al PalaFrancescucci di Casnate contro il Club Italia. Queste le parole di coach Cristiano Mucciolo che sta affinando la preparazione in vista di questa delicata partita casalinga: "Ci aspettiamo una partita complicata contro una squadra giovane ma fisicamente imponente che ha qualità importanti e che potrà giocare libera senza pressioni di risultato. Molte delle loro ragazze arriavano dal recente argento mondiale, alcune hanno giocato poco e il vantaggio nostro potrebbe essere quello di trovarle magari non ancora perfettamente rodate". La Tecnoteam arriva dall'esordio perso a Soverato per 3-0.

"Una partita che ha lasciato aspetti positivi ma anche alcuni negativi su cui bisogna lavorare e migliorare. Soprattutto abbiamo capito che i dettagli fanno la differenza in serie A e quindi dobbiamo essere bravi a gestire meglio i palloni decisivi dei set. Anche domenica sarà così e dovremo essere molto attenti. Giocheremo in casa e speriamo che il nostro pubblico che finalmente torna sulle tribune ci possa dare una mano importante e incitare le nostre ragazze. Abbiamo un bel palazzetto e rivedere gli spalti gremiti con più gente possibile sarà emozionante, stimolante e molto utile per le nostre giocatrici".

Il programma del 2° turno del girone B di serie A2 Domenica 17 ottobre, ore 17.00: LPM BAM Mondovì – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Itas Ceccarelli Group Martignacco – CDA Talmassons

Tecnoteam Albese Volley Como – Club Italia Crai

Anthea Vicenza – Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Egea PVT Modica

Riposa: Ranieri International Soverato

LA CLASSIFICA DEL GIRONE B

Cda Talmassons 3; Eurospin Ford Sara Pinerolo 3; Ranieri International Soverato 3; Itas Ceccarelli Group Martignacco 3; Lpm Bam Mondovi’ 2; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 1; Egea Pvt Modica 0; Tecnoteam Albese Volley Como 0; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 0; Anthea Vicenza 0; Club Italia Crai 0.