Albese Volley coach Mucciolo: "Il nostro 4° posto è da... wow! Ma ora sotto con i playoff"

Albese Volley la Tecnoteam prepara la seconda fase e oggi gioca un'amichevole con Club Italia.

Archiviato con grande soddisfazione il quarto posto nel girone B al termine della regular season di serie A2 ora in casa dell'Albese Volley sono iniziate le manovre di avvicinamento all'esordio playoff che ricordiamo avverrà domenica 20 marzo per gara1 del 1° turno in casa del Green Warriors Sassuolo. Per preparare al meglio questa gara, la Tecnoteam oggi pomeriggio svolgerà un allenamento congiunto presso il Centro Pavesi con il Club Italia che si sta preparando ai playout. Intanto in casa albesina coach Cristiano Mucciolo ha voluto fare il punto dopo la prima fase e alla vigilia del debutto playoff: "Innanzitutto sottolineo che il nostro quarto posto è da… wow! Un risultato molto bello che è ben rappresentato anche dai numeri: 16 punti fatti nel girone d'andata e 19 conquistati nel girone di ritorno. E nel ritorno abbiamo perso solo contro le prime tre del girone. Alla fine abbiamo totalizzato 35 punti complessivi: un risultato strepitoso realizzato con una bella progressione grazie al lavoro svolto che ci ha permesso di crescere continuamente. Abbiamo avuto molta costanza giocando alla pari anche con le squadre più forti e abbiamo battuto le squadre che poi ci siamo ritrovati dietro. Tutto questo certifica il lavoro che abbiamo svolto insieme durante la stagione. Ora nel 1° turno dei playoff affrontiamo Sassaulo della nostra ex Elena Orlando. Una squadra tosta ma diversa da noi con una giocatrice come Gravini che è terza nella classifica delle marcatrici dell'intera serie A2. Loro dipendono tanto da lei mentre noi ci basiamo molto di più sul collettivo. Sassuolo ha vinto anche partite contro squadre molto forti ma ha perso contro formazioni sotto in classifica. E' una squadra che ha picchi di gioco molto alti ma anche qualche battuta d'arresto. E' comunque un brutto cliente ma del resto è difficile trovarne facili nei playoff".

Per gara 1 di playoff un pullman per i tifosi al seguito della Tecnoteam