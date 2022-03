Albese Volley, coach Mucciolo: "Tecnoteam proviamo a vincere a Catania e poi penseremo ai playoff"

pallavolo femminile news

Albese Volley si gioca l'ultima giornata di ritorno di serie A2 donne.

Albese Volley la sfida in Sicilia è in programma nel pomeriggio alle ore 16 e potrebbe valere il 4° posto: "Ma non dipende solo da noi"

Ultimo impegno di regular season per l'Albese Volley che oggi è ospite della Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania per l'11° turno di ritorno del girone B di A2 femminile. L'occasione per la Tecnoteam per chiudere in bellezza questa prima fase che l'ha vista protagonista da matricola di una salvezza anticipata avvalorata anche dalla qualificazione ai playoff resta da capire in che posizione. Lotta a due con Montecchio per il quarto posto tenendo conto però che la rivale dovrà recuperare la sfida di mercoledì 9 contro la Talmassons.

Come detto la squadra di coach Mucciolo vuole chiudere con una vittoria che possa bissare quella ottenuta in casa nel match d'andata per 3-0. Così coach Mucciolo alla vigilia dell'ultima gara: "Dopo due giorni di riposo che ci volevano dopo tante gare ravvicinate, ora andiamo a giocare l'ultima gara contro una squadra in salute, fresca e per noi sarà una partita difficile con una trasferta lunga. Ci sono tante insidie ma noi dobbiamo provare a vincere questa partita per poi vedere i risultati degli altri. Il quarto posto non dipende solo da noi. Comunque sia il bilancio ad oggi, al nostro primo anno in A2, è molto positivo. Abbiamo cercato di fare il nostro, nel miglior modo possibile. La cosa che mi è piaciuta di più è stata la nostra costanza di rendimento dimostrata dalla squadra che ha giocato una buona pallavolo in un girone molto forte raggiungendo salvezza e playoff. Sinceramente non pensavo che saremmo arrivati così in alto. Ora aspettiamo di conoscere chi incontreremo nei playoff".

Programma dell'ultimo turno 11° di ritorno regolare del girone B

Domenica 6 marzo ore 17

Egea Pvt Modica – Eurospin Ford Sara Pinerolo ore 15:30,

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Tecnoteam Albese Volley Como ore 16

Itas Ceccarelli Group Martignacco – Ranieri International Soverato

Lpm Bam Mondovi’ – Cda Talmassons

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – Club Italia Crai

Classifica Girone B

Eurospin Ford Sara Pinerolo 49; Cda Talmassons 43; Lpm Bam Mondovì 42; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio, Tecnoteam Albese Volley Como 32; Ranieri International Soverato 27; Itas Ceccarelli Group Martignacco 25; Anthea Vicenza 20; Club Italia Crai 19; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 16; Egea Pvt Modica 7.