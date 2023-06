Albese Volley: una vera bomba di mercato annunciata oggi dal club brianzolo di A2 donne.

Albese Volley: colpaccio Tecnoteam, presa la nazionale slovena Eva Zatkovic

Non finisce di stupire ed entusiasmare i tifosi il mercato dell'Albese Volley. Giusto il tempo di dare il benvenuto alla giovane centrale toscana Denise Meli ed ecco che oggi è arrivato un altro annuncio importante dal quartier generale del club del presidente Graziano Crimella.

Per la verità si tratta di una vera bomba di mercato: la Tecnoteam infatti ha annunciato l'ingaggio della 21enne Eva Zatkovic, opposta della nazionale slovena diretta da ct Marco Bonitta, ex allenatore della Nazionale azzurra. Nelle ultime due stagioni sportive Zatkovic ha giocato in Francia nel Cannes e ora è pronta a sbarcare in Italia e a difendere la maglia della Tecnoteam alle dipendenze di coach Mauro Chiappafreddo.

Un altro rinforzo giovane e di talento che va ad aggiungersi alle confermate Martina Veneriano, Giorgia Bernasconi, Cecilia Nicolini ed Elena Radice ma anche alle nuove arrivate Silvia Fiori, Daniela Bulaich, Marika Longobardi, Valentina Brandi e Denise Meli oltre al ritorno di Carlotta Zanotto.