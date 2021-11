Albese Volley colpo esterno delle Under16 che domano 3-0 i Cacciatori delle Alpi

pallavolo giovanile al femminile

Albese Volley gli ultimi risultati del settore giovanile del club brianzolo.

Albese Volley gli ultimi risultati del settore giovanile del club brianzolo.

Albese Volley brutto stop per la squadra Under18 ko 3-0 contro il Brenna Braicom

Non solo la prima squadra di serie B scende in campo e regala risultati importanti in casa dell'Albese Volley ma ci pensano anche le formazioni del settore giovanile. Una vittoria per l'Under16 e una sconfitta per le under18 mentre hanno osservato un turno di riposo le Under14.

Under 18: brutto ko esterno contro il Brenna Niente da fare per la squadra U18 del Lipomo/Alba che ha dovuto alzare bandiera bianca sul campo di una scatenata Brenna Briacom che si è imposta per 3-0. Prossima gara per le u18 è in programma sabato 27 novembre alle ore 18.30 in casa della Pall Cernobbio, nella prima gara del girone di ritorno. Il tabellino di Brenna Briacom - Pall LipomoAlba 3-0 Parziali 25-18 25-23 25-22)

Alba: Morlotti, Mombelli, Bosisio, Conte, Miele, Maragalli, Mosconi, Pirovano, Lap, Fusaro, Dosi, Lia.

Under 16: colpo esterno dell'Alba che schianta i Cacciatori delle Alpi Bel colpo corsaro delle u16 del Lipomo/Alba che si si sono imposte con autorità e con un secco 3-0 sul campo delle pari età del Cacciatori delle Alpi. Prossima gara delle U16 è in programma lunedì 29 novembre in casa contro Turate che vinse il match d'andata Il tabellino di Cacciatori delle alpi- Pall Lipomo-Alba 0-3 Parziali 6-25 9-25 11-25