Albese Volley colpo esterno per le Under14 e netto successo a domicilio per le Under16

Pallavolo femminile giovanile

Albese Volley news dal settore giovanile del club albesino.

Albese Volley news dal settore giovanile del club albesino

Albese Volley doppio stop consecutivo invece per le Under18 con Como e Colverde

Terminata la stagione della prima squadra eliminata al primo turno dei playoff di serie A2, in casa dell'Albese Volley tiene banco l'attività del settore giovanile che continua con le sue squadre. Successi per Under14 e Under16 mentre doppio stop per le Under18.

UNDER 18 : doppia sconfitta con Como e Colverde Doppia sconfitta negli ultimi due turni per le U18 albesine che prima si sono arrese sul campo del Colverde e poi hanno dovuto alzare bandiera bianca in casa contro il Como Volley. Prossima gara, dopo la pausa pasquale, sabato 23 in casa del Lomazzo

Il tabellino di Lipomo Alba - Como volley 1-3 (parziali set 23-25, 22-25, 26-24, 15-25)

Il tabellino di Colverde-Alba 3.1