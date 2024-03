Albese Volley: colpo grosso di una bella Tecnoteam che ora è a -3 punti dai playoff

Domenica vincente per l'Albese Volley che non solo vince e convince sul campo dell'Omag-Mt San Giovanni In M.No ma soprattutto si porta a -3 dalla zona playoff. La Tecnoteam di coach Mauro Chiappafreddo ieri ha riscattato il passo falso contro Mondovì realizzando un bel colpo grosso per 3-0 frutto di una bella prestazione corale trascinata dalla sapiente la regia di Cecilia Nicolini, ancora una volta Mvp del match.

Soddisfatto a fine match coach Chiappafreddo:

"Siamo stati molto bravi a restare sempre lucidi e sempre in partita contro un avversario di alta caratura che gioca un'ottima pallavolo davanti a uno splendida cornice di pubblico. Complimenti alle mie ragazze che sono riuscite a portare a casa il risultato pieno. Mancano tre gare al termine di una poule promozione che non è ancora decisa e noi proveremo a dare tutto fino in fondo".

A cominciare dal prossimo impegno in casa sabato 16 alle 17 lo scontro diretto contro Cbf Balducci Hr Macerata che potrebbe valere l'aggancio in classifica.

Il tabellino di Omag-Mt San Giovanni In M.No-Tecnoteam Albese Volley 0-3

Parziali 22-25, 21-25, 20-25

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Parini 8, Ortolani 15, Pecorari 4, Consoli 7, Turco, Nardo 6, Caforio (L), Giacomello 3, Meliffi, Ghibaudo. Non entrate: Saguatti (L), Cangini, Salvatori. All. Bertini.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY: Longobardi 8, Meli 8, Nicolini, Bulaich Simian 11, Veneriano 7, Zatkovic 18, Fiori (L), Patasce. Non entrate: Radice, Bernasconi, Brandi. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Giglio, Grossi.

Risultati del 2° turno di ritorno Poule Promozione A2 rosa

Citta’ Di Messina-Cremonaufficio Esperia Cremona 3-0 (25-19, 25-19, 25-19)

Lpm Bam Mondovi’-Futura Giovani Busto Arsizio 3-1 (25-20, 21-25, 25-22, 25-22)

Omag-Mt San Giovanni In M.No-Tecnoteam Albese Volley Como 0-3 (22-25, 21-25, 20-25)

Cda Volley Talmassons Fvg-Cbf Balducci Hr Macerata 3-0 (25-23, 25-19, 25-20)

Bartoccini-Fortinfissi Perugia-Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 3-1 (26-24, 25-20, 22-25, 25-19)

Classifica aggiornata Poule Promozione A2 rosa

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 66 (23 – 2); Futura Giovani Busto Arsizio 59 (19 – 6); Citta’ Di Messina 56 (19 – 6); Cda Volley Talmassons Fvg 50 (17 – 8); Cbf Balducci Hr Macerata 49 (18 – 7); Tecnoteam Albese Volley Como 46 (15 – 10); Cremonaufficio Esperia Cremona 45 (14 – 11); Omag-Mt San Giovanni In M.No 44 (15 – 10); Lpm Bam Mondovi’ 40 (14 – 11); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 35 (14 – 11).

Programma del 3° turno di ritorno di Poule Promozione A2

Sabato 16 marzo ore 17

Tecnoteam Albese Volley Como – Cbf Balducci Hr Macerata

Domenica 17 ore 17

Cremonaufficio Esperia Cremona – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Citta’ Di Messina – Omag-Mt San Giovanni In M.No

Cda Volley Talmassons Fvg – Lpm Bam Mondovi’

Lunedì 18 marzo ore 20

Futura Giovani Busto Arsizio – Ipag S.Lle Ramonda Montecchio