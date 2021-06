Albese Volley confermato il maxi schermo per vedere la sfida decisiva della Tecnoteam

Albese Volley cresce l'attesa nell'ambiente del club brianzolo per gara 2 della finale promozione.

Albese Volley il sindaco Carlo Ballabio: "Sono convinto che abbiamo grandi possibilità di raggiungere il traguardo A2"

Cresce l'attesa in casa dell'Albese Volley in vista dell'ultima partita dei questa sua stagione esaltante, la gara 2 di finale promozione di B1 femminile contro la Picco Lecco che andrà in scena sabato 26 giugno alle ore 21 alla palestra Pedretti. Per l'occasione confermato l'allestimento di un maxi schermo fuori alla palestra Pedretti dove la partita si giocherà ancora a porte chiuse. La conferma arriva dal supertifoso locale, il sindaco Carlo Ballabio, a due giorni dalla finale promozione per la serie A2 lancia l'appello:

"Siamo arrivati alla partita finale, la sfida decisiva. Ho incontrato il presidente Graziano Crimella dopo la vittoria in gara1 ed era raggiante ma ancora molto prudente tanto che per scaramanzia mi ha confessato che saranno poche le possibilità di passare. Questa la sua scaramanzia che io invece tramuto in ottimismo e credo che avremo una seria possibilità di arrivare al traguardo e me lo auguro di cuore. Per cui do appuntamento a tutti i tifosi e albesini fuori dalla palestra sabato sera per vedere la partita e alla fine, con qualunque risultato finirà, ci sarà la possibilità di ringraziare le ragazze e la squadra Tecnoteam per la splendida stagione che ci hanno regalato. Perché comunque vada sarà un successo".

Prima squadra ospite del Camp delle giovanili di Albese

Intanto la palestra Pedretti sta ospitando anche il camp del settore giovanile della società di Albese che ha visto tra gli ospiti anche molte giocatrici della prima squadra Tecnoteam da capitan Angela Gabbiadini a Elena Rolando ma anche coach Cristiano Mucciolo che hanno dato utili consigli alle giovani atlete. Il Camp del Cs Alba continuerà anche nelle prossime settimane.