Albese Volley: continua il momento no della Tecnoteam, a Casnate passa anche Mondovì

Albese Volley si è giocato il 3° turno di ritorno del campionato di A2 donne.

Albese Volley: l'incompleta squadra brianzola di coach Chiappafreddo si è dovuta arrendere in casa per 0-3

Continua il momento no dell'Albese Volley che anche ieri ha dovuto alzare bandiera bianca e incassare una nuova sconfitta davanti ai suoi tifosi, In occasione del 3° turno di ritorno del campionato di serie A2 femminile la Tecnoteam è scesa sul campo amico di Casnate non al completo per le assenze della banda Nardo, dell'opposta Stroppa e con una Mari Cassemito in non perfette condizioni fisiche. Pur non al meglio la squadra di coach Mauro Chiappafreddo ci ha provato buttando nella mischia anche le sue giovani da Cantaluppi a Conti ma anche Nicoli e Bernasconi. Purtroppo tutto questo non è bastato per evitare la sconfitta contro Mondovì che trascinato da un'ottima Decortes si è imposta in tre set per 3-0. Non c'è tempo però per leccarsi le ferite perchè il campionato non concede soste e già mercoledì la Tecnoteam tornerà in campo ospite del Offanengo per provare a invertire la rotta e muovere la classifica che ora la vede scivolata al penultimo posto.

Il tabellino di TECNOTEAM ALBESE- LPM BAM MONDOVI' 0-3

Parziali 20-25, 16-25, 21-25

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY: Nicolini 3. Pinto 7, Veneriano 3, Conti 6, Cantaluppi 2, Gallizioli 4, Rolando (L), Badini 7, Cassemiro 3, Bernasconi 1, Nicoli, Radice. Non entrate: Nardo (L). All. Chiappafreddo.

LPM BAM MONDOVI': Giroldi, Grigolo 10, Colzi 5, Decortes 17, Populini 15, Pizzolato 12, Bisconti (L), Zech 1, Giubilato, Riparbelli. Non entrate: Longobardi, Takagui. All. Solforati. ARBITRI: Scotti, Giorgianni.

Risultati del 3° turno di ritorno del Girone A serie A2 donne

Futura Giovani Busto Arsizio-Valsabbina Millenium Brescia 2-3 (25-19, 26-24, 18-25, 24-26, 13-15)

Tecnoteam Albese Volley Como-Lpm Bam Mondovi’ 0-3 (20-25, 16-25, 21-25)

D&a Esperia Cremona-Bsc Materials Sassuolo 0-3 (17-25, 23-25, 15-25)

Itas Trentino-Volley Hermaea Olbia 3-0 (25-19, 25-16, 25-19)

Emilbronzo 2000 Montale-Chromavis Eco Db Offanengo 3-2 (25-17, 24-26, 15-25, 25-18, 16-14)

Orocash Lecco-Club Italia 3-0 (25-17, 25-22, 25-21)

Classifica del Girone A serie A2 donne

Itas Trentino 33 (10 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 30 (10 – 4); Futura Giovani Busto Arsizio 29 (10 – 4); Bsc Materials Sassuolo 29 (10 – 4); Lpm Bam Mondovi’ 25 (8 – 6); Volley Hermaea Olbia 19 (7 – 7); Orocash Lecco 18 (6 – 8); D&a Esperia Cremona 18 (5 – 9); Chromavis Eco Db Offanengo 15 (5 – 9); Emilbronzo 2000 Montale 14 (5 – 9); Tecnoteam Albese Volley Como 13 (5 – 9); Club Italia 9 (3 – 11).

Programma del 4° turno di ritorno del Girone A serie A2 donne

Mercoledì 18 gennaio ore 20.30 Bsc Materials Sassuolo – Futura Giovani Busto Arsizio, Chromavis Eco Db Offanengo – Tecnoteam Albese Volley Como, Club Italia – Emilbronzo 2000 Montale, Volley Hermaea Olbia – D&a Esperia Cremona.