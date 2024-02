Albese Volley: continua la scalata della Tecnoteam che schianta anche Omag-Mt San Giovanni per 3-1 

Albese Volley avanti tutta anche in Poule Promozione. La Tecnoteam infatti ha centrato ieri il secondo successo consecutivo nella seconda fase schiantando in rimonta per 3-1 la Omag-Mt San Giovanni in Marignano agganciandolo a quota 36 punti.

Vittoria pesante quella conquistata dalle ragazze di coach Mauro Chiappafreddo davanti al loro pubblico di Casnate e come detto arrivata dopo aver perso (ai vantaggi) il primo set. Entusiasta a fine gara il presidente Graziano Crimella:

"Sono davvero felice perchè la squadra ha disputato una bellissima partita contro un avversario davvero forte. Noi però abbiamo giocato davvero bene addirittura entusiasmante l'ultimo set. Sono fiero di essere presidente di questa squadra e di questo gruppo. Grazie a tutti ragazze, staff e pubblico".

Tabellino di TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO – OMAG-MT S. GIOVANNI in M.NO 3-1

Parziali 25-27 25-21 25-20 25-21)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Longobardi 14, Meli 16, Nicolini 4, Bulaich Simian 13, Veneriano 13, Zatkovic 14, Fiori (L), Patasce. Non entrate: Brandi, Radice, Zanotto, Bernasconi. All. Chiappafreddo.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 14, Parini 4, Ortolani 13, Pecorari 13, Consoli 10, Turco 5, Caforio (L), Salvatori 3, Meliffi, Giacomello, Ghibaudo. Non entrate: Cangini. All. Bertini.

ARBITRI: Giorgianni, Mazzara’.

Programma del 2° turno della Poule Promozione

Cremonaufficio Esperia Cremona-Citta’ Di Messina 1-3 (25-22, 20-25, 11-25, 22-25)

Futura Giovani Busto Arsizio-Lpm Bam Mondovi’ 3-1 (25-19, 20-25, 25-21, 25-19)

Tecnoteam Albese Volley Como-Omag-Mt San Giovanni In M.No 3-1 (25-27, 25-21, 25-20, 25-21)

Cbf Balducci Hr Macerata-Cda Volley Talmassons Fvg 0-3 (21-25, 15-25, 21-25)

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio-Bartoccini-Fortinfissi Perugia 0-3 (20-25, 16-25, 22-25)

Classifica iniziale della Poule Promozione

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 55 (19 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 49 (16 – 4); Citta’ Di Messina 46 (16 – 4); Cbf Balducci Hr Macerata 44 (16 – 4); Cremonaufficio Esperia Cremona 44 (14 – 6); Cda Volley Talmassons Fvg 39 (14 – 6); Tecnoteam Albese Volley Como 36 (12 – 8); Omag-Mt San Giovanni In M.No 36 (12 – 8); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 35 (14 – 6); Lpm Bam Mondovi’ 31 (10 – 10).

Programma del 3° turno della Poule Promozione

Venerdì 9 febbraio

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio – Futura Giovani Busto Arsizio

Sabato 10 febbraio

Cbf Balducci Hr Macerata – Tecnoteam Albese Volley Como (ore 18)

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Cremonaufficio Esperia Cremona (ore 20.30)

Lpm Bam Mondovi’ – Cda Volley Talmassons Fvg (ore 20)

Domenica 11 febbraio